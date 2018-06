Piscis – Martes 26 de junio del 2018: estás algo indeciso, un poco inseguro

Sé prudente, pisciano, no vayas a cometer alguna indiscreción divulgando un secreto del pasado que no debes revelar. Si mantienes tu presencia de ánimo y no te pones a hablar más de la cuenta no tendrás dificultades de ningún tipo. Recuerda que la influencia retrógrada de Neptuno, tu regente, puede ocasionarte trastornos si no actúas de una forma adecuada, sin comprometerte prometiendo lo que no puedes cumplir.