Piscis – Martes 25 de septiembre de 2018: no te inquietes, lo peor pasó ya

Tienes muchos talentos y capacidades que debes poner a funcionar porque de lo contrario otros se adelantarían ocupando el lugar al cual eres acreedor. Tú, pisciano, eres empático, compasivo y soñador. No vaciles, muévete. Si piensas terminar una relación sentimental, laboral o de amistad no procedas por un impulso inicial sino analiza muy bien lo que te conviene, los pros y los contras de tu decisión. No obstante, como tu regente aún está retrógrado podrían surgir algunas demoras o retardos,