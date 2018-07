Piscis – Martes 24 de julio de 2018: culminarás exitosamente una gestión que estaba pendiente

Si has estado buscando pareja, hoy es tu día. Si la tienes, disfrútala. Este mes va a terminar muy bien y muchos piscianos iniciarán una nueva vida sentimental ahora en esta segunda mitad del 2018. Por eso es importante que tengas orden en tus asuntos, pongas tus libretas de cheque en armonía, revises tus pagos y sobre todo, en el aspecto amoroso, sigue tu corazón y no te equivocarás. Evita socializar con gentes enredadoras que te complican la vida. Lo que tú quieras lograr lo lograrás, pisciano.

Amor



Sabrás desde estos momentos qué terreno estás pisando y cómo puedes mejorar la calidad de tu vida amorosa. No te sientas mal por algo que no puedes resolver. Todo ocurrirá a su tiempo sobre todo en el amor, Piscis, no lo pierdas de vista.