Piscis – Martes 23 de octubre de 2018: un cambio de signo, un cambio de vida

Hay todo un clima de intensidad afectiva que te colocará en ese sitial privilegiado al que tienes derecho. Puedes estarte envolviendo, sin percatarte, en un triángulo romántico del cual te será muy difícil salir si lo sigues alimentando. No es posible compartir algo secreto mucho tiempo y no ser descubierto. Actúa con más prudencia si no quieres enredarte. Aprovecha esta onda romántica que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil conquistar.