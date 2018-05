Piscis – Martes 22 de mayo del 2018: tiempo de soñar, pero también de actuar

Con la Luna en tu signo opuesto, o sea, en Virgo, y en la fase cuarto creciente, ha llegado el tiempo de poner a funcionar esa voluntad pisciana que todo lo puede. Van a surtir efecto esos planes que tienes en mente y que podrán realizarse en la medida que le inyectes energía y no te desalientes por nada de lo que suceda. Sal de casa, disfruta la compañía de los demás en un ambiente agradable. Muestra tu lado positivo y grato a quienes comparten tu vida y tu tiempo y no empañes el día trayendo al presente nada triste o negativo. Vas a ser el centro de atención en una actividad social a la que serás invitado en estos próximos días, vístete para la ocasión.

Trabajo Un hecho inesperado te hará brillar frente a tus compañeros. Tu actitud decidida frente a una situación confusa aumentará la confianza y el prestigio que disfrutas en tu empleo. Si no tienes trabajo prepárate para una buena oportunidad en los próximos días del mes de junio que se está ya avecinando.

Dinero y fortuna Durante este ciclo astral debes tomar precauciones para que el dinero no se te escape de las manos pues tienes una fuerte tendencia a querer comprar cosas impulsivamente y esto puede llevarte a incurrir en deudas y adquirir objetos que no necesitas. Sé muy cuidadoso con tus ingresos.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera clara y precisa de expresar tus ideas. Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: confundir una sugestión con una premonición, dejarte influir por personas supersticiosas.

¿Qué debo evitar?: dejar un trabajo estable por otro que no me ofrece seguridad alguna. Frase del día: la definición de un hombre o una mujer no se da únicamente por sus órganos sexuales, hay mucho más que va en esos conceptos.