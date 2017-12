Piscis – Martes 19 de diciembre 2017: Una invitación sorpresiva

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.



No te desanimes por un contratiempo, pues si no lo resuelves en esta ocasión, será muy pronto ya que en tu horóscopo se prevé un movimiento o cambio propicio. Te envuelve una nota de evocaciones nostálgicas en la que podrías sentirte algo entristecido por la ausencia de quien no está ahora a tu lado. Respira hondo y procura disipar esas tristezas porque no tiene sentido estar trayendo al presente algo que ya no funciona o dejó de existir. Algo interesante se avecina en tu horizonte económico asociado con una compra o venta importante que te dará un ingreso extra y te vendrá muy bien.



Amor

Con un gesto romántico de tu parte vas a solucionar esas situaciones algo tensas que pudieron haberse presentado recientemente en tu relación sentimental. No te quedes callado frente al amor.

Salud

Tu sistema digestivo tiende a estar muy sensible en este día por lo que debes mantener un régimen apropiado a fin de no causar desajustes que luego te provoquen dispepsias o trastornos en tus evacuaciones.

Trabajo

Canaliza de forma apropiada la energía que está envolviendo tu signo pisciano este martes, y haz lo que tienes pensado hacer sin estar esperando que sean otros los que tomen las decisiones por ti.

Dinero y fortuna

Tu intuición está muy activa en estos momentos, y hoy te percatarás de la forma en que puedes mejorar tu status económico sin tener que realizar mayores inversiones. Un toque afortunado en el azar lo cambiará todo de forma positiva.

Ritual que te ayuda a construir tu éxito