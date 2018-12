Piscis – Martes 18 de diciembre de 2018: resolverás cierta gestión que estaba pendiente

Estás en un tono algo inseguro y podrías cometer errores de apreciación, o juicio, si te dejas envolver por gentes negativas y no actúas según tu intuición pisciana. Una persona amiga, muy querida, te va a dar una sorpresa agradable. Piensa bien lo que vas a responder frente a una situación sentimental en la que te vas a ver envuelto en este día. Hay cierta inestabilidad emocional en tu entorno y es menester que no te dejes llevar por ideas depresivas o comentarios que te entristezcan. Lo que has estado deseando va a materializarse.