Piscis – Martes 15 de mayo del 2018: la conjunción de la Luna te inspira en el amor

No te apresures a la hora del amor, pisciano. Para ti no habrá sorpresas porque lo que hoy te suceda lo habrás intuido, así que prosigue. No te detengas frente a una situación inesperada y si te sientes con deseos de terminar una relación que comenzaste hace poco, hazlo y sigue adelante. Durante estos próximos días de la segunda quincena de mayo estarás en un tono muy seguro, con mayor autoconfianza y seguridad en ti mismo, combinando tu intuición formidable con la empatía de tu signo Piscis.