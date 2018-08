Piscis – Martes 14 de agosto de 2018: una nueva experiencia sentimental

No importa que tu regente esté retrógrado porque ahora coinciden aspectos planetarios favorables que inclinan la balanza cósmica a tu favor. La ventaja que se te presenta es que podrás resolver de una manera práctica y directa los problemas que surjan y no te sentirás afectado interiormente por lo que te digan o hagan quienes traten de molestarte en tu trabajo o tus relaciones familiares. El plano sentimental está alto afectado, tal vez te sientas un poco nostálgico pensando en alguien ausente. ¡Ánimo, respira hondo y mira la posibilidad de un nuevo amanecer!

Amor Debido a la combinación de planetas retrógrados te llegarán ciertas noticias que podrían inquietarte, pisciano. Evita la tendencia a saltar enseguida a conclusiones precipitadas. No te dejes influir por ningún chisme, comentario o apariencia que tenga que ver con tu relación amorosa porque si no analizas lo que haces o dices podrías cometer un grave error.

Salud Si te estás sintiendo mal de salud, no cargues tu estómago con pastillas y medicamentos para combatir algún malestar transitorio. Podrías causar más daño que bien. Dale una oportunidad a tu cuerpo, ese conjunto maravilloso, para que se regenere por sí mismo.

Dinero y fortuna

No es momento de comprar nada, a menos que sea imprescindible pues te encuentras en un tono derrochador el cual te hace pensar que tu dinero no se acaba y se reproduce automáticamente. Esto es peligroso porque esa falsa sensación de seguridad puede inducirte a una compra grande que no te conviene realizar en estos momentos, pisciano.