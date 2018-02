Piscis – Martes 13 de febrero 2018: espera un poco antes de tomar decisiones

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Neptuno sigue en tu signo Piscis, directo. Venus, planeta del amor, también está en Piscis.

Aprovecha el tiempo para poner tus asuntos en orden, sobre todo los económicos. En el amor vete preparando para una noticia asociada con un viaje imprevisto donde lo mejor siempre puede suceder. Al mismo tiempo vas a descubrir una forma muy original de aumentar tus ingresos y ganar más dinero. ¿Estás en casa? Si no tienes empleo o estás pensando cambiarte a uno mejor pagado o con horarios de trabajo más flexible este es un día adecuado para revisar las secciones de clasificados en los periódicos o la Internet, y trazarte un buen plan. Estás a punto de iniciar tu ciclo de cumpleaños, pisciano, y ya desde ahora notas un cambio positivo a tu alrededor.



Frase del día: las personas inteligentes, compasivas y consideradas saben cuándo deben hablar, y cuándo callar

Amor



Tu vida sentimental florece. Un encuentro reciente con una persona que hasta hace poco era desconocida para ti se convierte inesperadamente en el centro de atención de tu vida amorosa así que si estás soltero o soltera buscando algo que hacer con tu soledad ya tienes la respuesta.



Descubre tu suerte para este martes 13 según la numerología Estamos nuevamente en martes 13 y como siempre surgen las leyendas y supersticiones, heredadas de España e importadas culturalmente durante la conquista y colonización en América Latina. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir A diferencia del mundo anglosajón, para quienes el día azaroso no es el martes 13 sino el viernes 13 - pues lo asocian con el luto del Viernes Santo, entre otras cosas-, en nuestros países hispanoparlantes, el martes 13 se ha convertido en fuente de numerosos refranes:



“Es martes trece ni te cases ni te embarques

ni gallina eches, ni hija cases

ni hijo cases, ni cerdo mates

ni tu casa mudes,

ni tu hija cases

ni tu ropa tajes, y muchos otros más”. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La superstición se extiende a creer que cortarse las uñas ese día es también fatídico porque podrían salir lo que se llama “padrastros” y muchas otras ideas similares, pero ¿cuál es el origen de estas creencias? Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las explicaciones más aceptadas es la que lo remonta a la asociación que se hace con Marte (dios de la guerra) y también al número 13 que los babilonios consideraban de mal agüero, debido a que era el mes extra que habían añadido a su calendario para hacerlo coincidir con los 365 días del año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El martes 13 cae en febrero en este año 2018

Según la Numerología, el 13 carece de importancia ya que los números de dos dígitos más relevantes son el 11, el 22 y el 33. Como regla general, todos los números se reducen a un solo dígito, y por eso el 13 se considera equivalente a un 4, ya que 13=1+3. Vamos a hacer un pequeño análisis numerológico del martes 13 en este año 2018. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Siguiendo esta técnica sumamos ese 4 (que ya sabemos es el equivalente del 13) con el 2 que corresponde al mes de febrero y el 2 que representa el año actual 2018 (2+1+8=11=2). La suma de estos tres números nos arroja: 4+2+2=8 Es decir, este martes 13 de febrero del año 2018 equivale a un 8, un número considerado entre otras cosas de evolución económica. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cómo influye este número en nuestros números personales?

Para efectuar este cálculo lo único que se requiere es tu número de nacimiento que no es más que tu día de nacimiento reducido a un solo dígito. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por ejemplo, si naciste un día 1, 10, 19 o 28 tu número de nacimiento es el 1, ya que al sumar ambos dígitos siempre vas a tener el Uno como resultado final (10=1+0, 19=1+9, y así sucesivamente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La siguiente tabla te ayudará a saber fácilmente tu número de nacimiento:



Tu número de nacimiento será el

(1)Uno si naciste los días 1, 10, 19 y 28 de cualquier mes y año

(2) Dos los nacidos los días 2, 11, 20 y 29 de cualquier mes y año

(3) Tres los nacidos los días 3, 12, 21 y 30 de cualquier mes y año

(4) Cuatro los nacidos los días 4, 13, 22 y 31 de cualquier mes y año

(5) Cinco los nacidos los días 5, 14 y 23 de cualquier mes y año

(6) Seis los nacidos los días 6, 15 y 24 de cualquier mes y año

(7) Siete los nacidos los días 7, 16 y 25 de cualquier mes y año

(8) Ocho los nacidos los días 8, 17 y 26 de cualquier mes y año

(9) Nueve los nacidos los días 9, 18 y 27 de cualquier mes y año Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cómo influye este martes 13 según tu número de nacimiento este año?

Ahora que ya sabes cuál es tu número de nacimiento vamos a ver cómo influye este martes 13, específicamente en ti – ¡recuerda, el número 13 no se considera maléfico en Numerología sino un factor para determinar cómo repercute en tu vida cotidiana, que cada día cambia! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Para saber las vibraciones que te rodean en este día busca a continuación cuál es tu número de nacimiento (si tienes dudas consulta la tabla anterior). Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un UNO la vibración numerológica que te envuelve es ideal para terminar algo que habías empezado, firmar un documento que hayas estudiado previamente, dar el “sí” o el “no” a un enamorado, pretendiente, socio comercial u oferta de trabajo. Estás en tu ciclo nueve. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un DOS estarás en el mejor tono para iniciar algo nuevo, una relación, trabajo, amistad. Todo lo que empieces en este día está muy bien auspiciado siempre que te organices adecuadamente.

Estás en tu ciclo uno. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un TRES llegó el momento de la pareja, la asociación, la unión con otras personas. Es un buen día para mudarte con alguien, comenzar una sociedad de negocios y también sacar de tu vida y tu mente a quien te está molestando constantemente.

Estás en tu ciclo dos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un CUATRO te rodea el entretenimiento, las diversiones y la alegría de vivir. Aprovéchalo para ir pensando en unas buenas vacaciones, toma tu noche para salir de casa, disfruta tu relación, si la tienes, y si no, comparte con buenos amigos.

Estás en tu ciclo tres. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un CINCO estás en la vibración del cuatro, de la solidez, de comprar casa, echar raíces, mudarte a un buen sitio, confirmar un empleo y fortalecer tus vínculos de amistad con gentes positivas que te aman y quieren.

Estás en tu ciclo cuatro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un SEIS espera viajes y anuncios de cambios laborales, situaciones inesperadas asociadas con tu trabajo y posibilidad de un traslado, mudada o gestión similar. En este día estarás en la vibración cinco que es muy divertida y dinámica.

Estás en tu ciclo cinco Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un SIETE entonces este martes 13 cae dentro de la vibración del amor y puedes esperar arreglos sentimentales, regresos de personas ausentes a tu lado y también la posibilidad de un embarazo o de ser padre, según el caso. Muy positivo en términos sentimentales.

Estás en tu ciclo seis. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un OCHO la vibración de este día es ideal para iniciar algún tipo de estudio nuevo, empezar algún curso, aprender tecnologías diferentes o matricular en algún centro de estudios. Es bueno para resolver cuestiones asociadas con leyes y abogados. Espera noticias relacionadas con ese tipo de gestiones.

Estás en tu ciclo siete. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un NUEVE debes vigilar tu bolsillo porque la tendencia es a gastar y comprar. Si recibiste algún crédito nuevo no corras enseguida a comprar cosas que no necesitas. Las deudas que contraigas ahora te será muy difícil liquidarlas rápidamente. Este día ten cuidado cuando acudas a los cajeros automáticos. Hay movimiento de dinero.

Estás en tu ciclo ocho. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir





Salud



No descuides tu salud si anteriormente has tenido problemas médicos y estás sometido a tratamientos y medicaciones. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.

Trabajo



Estás gozando de un nivel satisfactorio de estabilidad laboral y tus superiores respetan tu trabajo. Esta tranquilidad te permitirá hacer presupuestos y trazarte planes más concretos que te ayudarán a mejorar tu status en tu empleo y ganar más en el futuro.

Dinero y fortuna



Ejerce un mayor control en tu bolsillo y no derroches el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas. Cuando te lleguen por correo esas ofertas de tarjetas de crédito no caigas en la tentación.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una sugerencia lanzada al vuelo por alguien con más experiencia que tú.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: la tendencia al conformismo y pensar que tu realidad no va a cambiar.

¿Qué debo evitar?: el pesimismo, los estados depresivos.

Predicción de pareja para hoy martes



La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra.

La relación más tensa: evita polémicas con nativos del signo Géminis.

Tu compatibilidad actual: es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: en un viaje de fin de semana ocurrirá un encuentro que te inspirará.