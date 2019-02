Piscis – Martes 12 de febrero de 2019: un buen pronóstico en tu vida sentimental

Noticiero astrológico: la Luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el ocho, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Neptuno se encuentra en tu signo Piscis.

El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. El martes transcurrirá en medio de un tono excitante y lo imprevisible se convierte en la tónica diaria. No se aprecian dificultades laborales afortunadamente, aunque podrías sentirte algo inseguro en tu trabajo debido a ciertos rumores de despidos o quiebras a tu alrededor.

No dejes que esas influencias te afecten el ánimo. Nunca pienses que el dinero solamente se consigue de una manera pues hay muchas oportunidades aguardando por ti.

Amor

Tu vida amorosa va por buen camino. Sin embargo, podrías caer en la trampa de prometer lo que no puedes cumplir. No te comprometas diciendo algo que no será posible hacer. Contrólate si piensas decir algo apresurado y poco conveniente en un momento de ofuscación.