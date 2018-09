Piscis – Martes 11 de septiembre de 2018: te enterarás de muchos secretos

Prepárate para una jornada sensible y tierna, pisciano, pero al mismo tiempo cargada de determinación porque lo que te propongas, eso es lo que vas a conseguir. Un día en el que los sueños empiezan a materializarse así que no te asombres cuando estés frente a esa persona que pensaste no ibas a volver a ver. Espera una noticia grata en tu familia o tu trabajo, algo que estás intuyendo y empieza a cristalizar de una forma positiva. El amor, y la fortuna, están rondando tu signo aunque no todo ocurre cuando lo deseas.