Piscis – Martes 1 de mayo del 2018: el mes se abre con una inspiración súbita

No demores las palabras de arreglo y concordia con tu pareja y deja atrás las escenas críticas y el culparse mutuamente pues ese tipo de actitud no conduce a nada bueno. Todo fluye positivamente en tu vida, pero debes cuidarte de las imprudencias. Evita contar aventuras románticas de tu pasado a tu pareja actual, aunque te lo pida, pues podrías causar sentimientos de celos ocultos. No te detengas ante los obstáculos. Si estás enamorado ¡dilo! Hoy tu carisma es fuerte y tu personalidad se envuelve con un halo de potencia tremendo, pisciano.