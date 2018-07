Piscis – Lunes 9 de julio de 2018: compartirás un tiempo muy hermoso con otra persona

Este lunes te sientes nuevo, joven y rejuvenecido porque las noticias que te están llegando son muy buenas y esto pone una nota de alegría en los problemas que puedes haber tenido en tu vida sentimental en días pasados, pisciano. No es conveniente apresurar nada que pueda hacerse después y en este día lo más importante es que lo disfrutes a todo tren, como corresponde a la naturaleza de tu signo.

Amor

Salud

Aprovecha al máximo este día y no lo vayas a echar a perder con peleas, discusiones o cuestiones lo cual solamente te causaría desajustes nerviosos, ansiedades y desequilibrios. Relájate y disfruta porque la vida está hecha de pequeñas alegrías.

Trabajo



La energía de la Luna en tránsito te ayudará a encontrar las palabras adecuadas para no verte comprometido en situaciones que podrían causar problemas en tu trabajo. No te hagas eco de comentarios y no enfrentarás problema alguno.