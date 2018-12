Piscis – Lunes 3 de diciembre de 2018: se avecinan unos días inolvidables

No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha ya que ahora la influencia directa de tu regente, Neptuno, contrarresta la energía retrógrada de Mercurio. Descubres el poder de la discreción y tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental.

Tu vida amorosa dependerá en gran medida de la manera en que actúes. No permitas que la duda o las vacilaciones de otras personas te desalienten. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia o empezar en un trabajo diferente, guíate por tus intuiciones y haz lo que te dicta tu corazón.

Amor

Tu intuición está en buen momento y entiendes mejor si debes callar, o hablar, en una discusión con tu pareja. El silencio vale muchas veces más que mil palabras y un gesto lo arregla todo. Si no tienes algo importante que definir, mejor te controlas y no complicas tu vida con pláticas que pueden causarte problemas si te enredas con explicaciones comprometedoras.

Salud

Trabajo

El área laboral en tu signo acuariano está bien auspiciada, aunque deberás esperar un poco antes de recibir esa aprobación que buscas. No te impacientes, todo sucederá en su tiempo oportuno y en pocos días estarás haciendo lo que realmente te gusta realizar.

Dinero y fortuna



Aumentarás tus ingresos si revisas tus contactos sociales y te diriges a las personas adecuadas. No te quedes esperando que una puerta cerrada se abra. Explora otras avenidas económicas y no te empantanes en una actividad que no está produciendo dinero, sino solamente dolores de cabeza.