Piscis – Lunes 29 de enero del 2018: Todo lo imprevisible puede suceder

Noticiero astrológico: La Luna está en Cáncer y todos los planetas están en tránsito directo con la excepción del planetoide Ceres que sigue retrógrado en Leo. Estamos a tres días del eclipse y la superluna azul de sangre. Tu regente, el planeta Neptuno, sigue directo en tu signo Piscis.

¡Nuevo! Revisa tu biorritmo astral al final del horóscopo de hoy

La Luna está en tu elemento y te sientes enérgico y con voluntad para hacer cosas que hasta ahora no habías hecho. No te dejes intimidar por gentes falsas. ¿Problemas de comunicación con tu pareja? No te impacientes. Quizás tus esfuerzos anteriores no dieron resultado por no haberlos realizado en el momento adecuado. No te dejes desalentar por ninguna respuesta inicial. Muchas cosas ocurren sin planearlas y en este día hay situaciones que exigirán tu atención para evitar que se te vayan a escapar de las manos.



Amor



No te dejes arrastrar a situaciones comprometedoras si la persona que acabas de conocer te dice algo dudoso que no puedas comprobar enseguida. Espera sus reacciones y no te hagas demasiadas ilusiones hasta que no veas claras sus intenciones.



Salud



Existe hoy la tendencia a llenarte de dulces y pasteles los cuales terminarán haciéndote aumentar de peso. Vigila mucho tu alimentación y no tendrás que sudar después para bajar esos kilos de más. Felizmente, tu salud está bien auspiciada por la acción directa de Marte en el elemento fuego.

Trabajo



Si te has sentido inquieto por un comentario asociado con despidos o cesantías no te dejes impresionar, recuerda que cuando ciertos planetas están retrógrados suelen ocurrir rumores o inquietudes en tu entorno. Tu posición laboral ahora es sólida y si continúa el ritmo actual pronto recibirás gratas sorpresas.

Dinero y fortuna



Tu destino financiero está a punto de transformare en tu horizonte económico. Un cambio inesperado en tus planes y proyectos pueden significar el toque de suerte esperado en tu futuro. Presta atención a las proposiciones que una persona muy influyente te está ofreciendo asociadas con viajes y negocios en el extranjero.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: Alto, sensual

Dinámica cósmica que debes aprovechar: Tu intuición y percepción síquica

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: Dejarte influir por personas oportunistas

¿Qué debo evitar?: Firmar papeles y documentos legales bajo presión