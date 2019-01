Piscis – Lunes 28 de enero de 2019: escucharás noticias muy alentadoras

Surgen gastos inesperados vinculados con negocios familiares, pisciano. Trata de tener separado unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la solución de un asunto que se relaciona con dinero y documentos legales. En el amor te sientes feliz y realizado, no hay problemas en ese sentido.

Amor Mucho cuidado con las peleas por motivos insignificantes porque estás algo alterado emocionalmente y tiendes a decir lo que no te conviene. Cuida tu lengua, es mejor, tu relación no se afectará en ningún momento si eres parco con tus palabras pues con la Luna escorpiónida podrías ser algo indiscreto, pisciano.



Salud

Hay una buena onda sanadora en tu entorno, pero debes ayudarla poniendo de tu parte para dejar hábitos nocivos de salud y regímenes de vida que no te benefician. Proponte lograr tu peso ideal. Una buena idea es comer solamente hasta que sientas una parte de tu estómago lleno y no hasta la saciedad. No te repletes. Verás lo bien que te sientes.