Piscis – Lunes 21 de mayo del 2018: una decisión que cambiará tu vida

No te inquietes por un dinero que tarda en llegar ya que afortunadamente tus problemas financieros están ahora en un camino de soluciones efectivas. Lo que anhelas está muy cerca de tus manos, pisciano.

Amor



No te fijes en las pequeñeces sino más bien contempla el conjunto. No todo el mundo es perfecto, pero tu pareja trata de serlo, y debes valorar esa intención con un gesto de conciliación. La energía que te envuelve en estos momentos te estimula y alegra tu mundo interior. Lo que pensaste no ibas a poder vivir lo estarás experimentando.