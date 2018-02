Piscis – Lunes 12 de febrero 2018: tu vida íntima se orienta en una nueva dirección

Tu sensibilidad es muy alta, y tu intuición también. Tu apego a la familia, amigos, tradiciones y costumbres es muy alto y por eso muchas veces erras al comparar situaciones presentes con otras ya pasadas, o no poder disfrutar lo que tienes en un momento por estar trayendo a colación algo que ya no existe. Cada relación es diferente, cada día es único, no lo olvides y no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, puesto que cada vez que lo hacemos es otro río, otra corriente de agua diferente.

