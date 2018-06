Piscis - Lunes 11 de junio del 2018: tus inquietudes sentimentales llegan a su fin

Amor

Descubres muchos aspectos íntimos de tu personalidad que hasta ahora no habías explotado y te das cuenta de su importancia a la hora de establecer una relación amorosa.

Salud

Evita acudir a las píldoras para dormir porque el sueño no debe inducirse con medicamentos o somníferos que creen hábitos. Si tienes dificultades trata medios naturales, consulta un especialista, pero no dependas solamente de pastillas.

Trabajo

Dinero y fortuna

Este ciclo es tu etapa económica productiva y aunque a veces te parezca que no es así, recuerda que estás siempre marchando hacia adelante, aunque des un paso atrás, pues después darás dos al frente y habrás avanzado hacia tus metas.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sentido del límite que te ayuda a no sacar las cosas fuera de proporción.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Piscis: confiar tu dinero a quien no conoces bien.

¿Qué debo evitar?: esperar que el azar me resolverá todos los problemas económicos.