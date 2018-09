Piscis – Lunes 10 de septiembre de 2018: las circunstancias son muy favorables

Amor

Algo que no te gusta puede estarte dando vueltas en la cabeza creándote sospechas o temores. No exageres la nota y todo fluirá sin complicaciones. Si dudas, habla, conversa con esa persona, aclara todo y verás lo bien que te sientes.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna



No confíes en quienes se te aproximan con un gran proyecto que promete hacerte rico enseguida o te ofrecen cosas que ellos mismos no tienen. No sueltes fácilmente el dinero ni las aprobaciones de crédito. Ejerce toda tu prudencia y no errarás.