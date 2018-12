Piscis - Lunes 10 de diciembre de 2018: descubres algo hermoso en tu realidad sentimental

Cuentas con dinero suficiente inviértelo en algo útil. Aprovéchalo de una forma positiva ahora que tienes a la Luna acercándose a tu signo pisciano en unos días. La compra de un automóvil, computadora o casa marca el inicio de una etapa llena de posibilidades económicas y desarrollo para tu futuro inmediato. Surgen algunos contratiempos de última hora y solamente con una respuesta positiva los superarás. No dejes que la gente pesimista influya en tus decisiones amorosas pues eres tú, y nadie más, quien debe tomar las resoluciones que impactan tu vida a partir de hoy y con esa seguridad conquistarás tus metas.

Amor Este no es momento de callar, sino de expresar los sentimientos porque donde menos piensas está el amor esperando por ti y si estás soltero en este tiempo ¡no pierdas la oportunidad, pisciano!

Salud Tu salud está bien auspiciada y si mantienes un régimen correcto de alimentación, ejercicios y descanso no tendrás complicaciones y podrás disfrutar de un día lleno de vitalidad y energías.

Trabajo

Si has estado inquieto por un rumor asociado con tu trabajo las buenas noticias son que de eso se trata, de rumores, y no tienen por qué ser ciertos. Terminan ciertas dudas o confusiones que tenías relacionadas con un empleo que no acababa de cristalizar.