Piscis - Lunes 1 de octubre de 2018: algo hermoso ocurre, el primer sorprendido serás tú

Busca el corazón de los demás y encontrarás el amor verdadero. Al concluir tu jornada laboral experimentarás una sensación de plenitud. Estás haciendo algo útil y esa percepción te place mucho. Si por el contrario, tu trabajo no te gusta, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te agrada y satisface.

Amor

Te sorprenderás gratamente de la actitud que hoy te envuelve y te permite tomar acción en cuestiones amorosas. No te desalientes por una circunstancia adversa ya que aún lo que te parece más complejo tiene solución, respuesta, salida.

Salud

Trabajo



Pueden surgir demoras en una gestión laboral considerada resuelta. No obstante, en ese caso, tómalo deportivamente y no te impacientes. Lo que va a ser para ti, lo será, aunque se opongan todos, no lo olvides, Piscis.