Piscis – Jueves 7 de junio del 2018: terminas un asunto que te tenía inquieto

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito por el signo de Aries declinándose al norte. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno, sigue directo en tu signo Piscis.

Si ayer tuviste un buen día, espera un jueves y un fin de semana aún mejor. Si no fue como deseabas entonces revisa qué pasó, toma las medidas adecuadas y no culpes a los demás de algo, que tal vez, ha sido tu culpa o tu error.

No te juzgues a ti mismo severamente, simplemente reconoce dónde está el problema y luego actúa para resolverlo. No te agobies por lo que ahora no tengas pues en pocos días habrá sorpresas y estarás recuperando el terreno perdido.

Amor



Con la posición actual de tu regente Neptuno y el efluvio que recibes del tránsito lunar al elemento fuego tienes la propensión a soltar la lengua y decir cosas que luego te causan preocupación, sobre todo en una relación sentimental.





Salud



No cometas imprudencias si has salido recientemente de una enfermedad. Si te mojas con un aguacero o no te alimentas como debes podrías experimentar una recaída. Protégete muy bien cuando te expongas a la intemperie.

Trabajo



Tomarás importantes decisiones laborales y dejarás atrás sentimientos personales a la hora de empezar un trabajo que requiere toda tu concentración. Tal vez debas hacer las paces con un compañero que no te cae del todo bien, cediendo ganarás.

Dinero y fortuna



No todos los que se te acercan vestidos muy elegantes y con buena presencia tienen solvencia económica pues algunos solamente muestran su fachada. Antes de dar tu dinero a quien parece solvente, y tal vez no lo sea, averigua bien sus antecedentes y no te vayas a llevar a engaño.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: alta.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la capacidad que tienes de poder convertir una situación negativa en positiva gracias a tu sexto sentido.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Piscis: asumir posiciones rígidas e inflexibles frente a una situación que requiere flexibilidad mental.

¿Qué debo evitar?: el miedo a equivocarme.

Predicción de pareja para hoy jueves