Piscis – Jueves 4 de enero 2018: Hay un tono algo inestable, evita fricciones sociales

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo. Todos los planetas están directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Pueden surgir algunas fricciones entre tú y tus amistades, socios, compañeros de trabajo, familiares y hasta tu pareja. ¿Cómo evitarlas? No le concedas mucha importancia a lo que te digan, no discutas por gusto y si vas a hacer algo, hazlo sin estar molestando a los demás. No dejes que esos pensamientos te agobien, recuerda que todo es transitorio y por muy difícil y complicado que te parezcan las cosas, se resolverán a su debido tiempo, pisciano.



publicidad

Amor

Aunque trabajes hasta horas muy tarde en la noche no olvides llegar a tu casa con un detalle que exprese tu preocupación y amor. Un regalo inesperado o una invitación a una cena te proporcionarán momentos muy felices junto a tu pareja.

Salud

Actúa con mayor displicencia y naturalidad sin estar tratando de resolver los problemas ajenos o controlar la vida de los demás. Aparta las preocupaciones que no puedes resolver enseguida. Esas cargas mentales no deben ser un obstáculo para tu equilibrio nervioso y tu salud.

Trabajo

Se acaba de abrir un ciclo astral con amplias posibilidades de encontrar empleo, si no lo tienes, o mejorar en tu trabajo presente. Este jueves marcará una etapa positiva en tu vida laboral así que aprovéchala e invierte tu energía en esa dirección en lugar de afanarte por algo que no vale la pena.

Dinero y fortuna

Podrías sentirte irritado por la falta de entusiasmo y apatía de quienes comparten contigo intereses económicos. En vez de discutir, analiza la situación, toma tus precauciones y evitarás que ese percance cause pérdidas de dinero en tus asuntos.