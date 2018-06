Piscis – Jueves 28 de junio del 2018: ¡Plenilunio, se conmociona tu ser interno!

Es el ciclo de las realizaciones afectivas, de los logros en diferentes campos de tu actividad, tanto en el laboral como en el social, pero más que todo en el plano sentimental porque ahora el amor, pisciano, está más cerca de ti que antes, aunque a veces no lo parezca.

Amor



Lograrás definir sentimientos y separar emociones o deseos sexuales de algo más profundo. No significa que sean malos sino que son diferentes y cuando sabes establecer la diferencia nadie sufre, ni tú, ni la otra persona porque se sabe lo que hay, lo que se está buscando y lo que se espera conseguir. Esto no significa que algo temporal pueda consolidarse en algo serio, pero no te adelantes a los acontecimientos.