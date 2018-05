Piscis – Jueves 17 de mayo del 2018: tu intuición no te fallará

La combinación planetaria de tu regente, directo, y Venus en el elemento aire crean un fuerte impacto en tu vida, pisciano. Las circunstancias que te envuelven en estos momentos son propicias para ayudarte a salir de un “impasse” sentimental y avanzar decididamente hacia la conquista de nuevas metas. No habrá nada imposible para tu fuerza de voluntad. Si haces a un lado cierto tono pesimista que te está envolviendo verás cómo te vas a reír de las situaciones pasadas y tener una noche de intimidad como no pensabas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad intuitiva que te inspira y ayuda a conseguir lo que los demás no pueden.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Piscis: dejar un trabajo estable por lanzarte a una ocupación que no presenta seguridad alguna.

¿Qué debo evitar?: las acciones impetuosas e impulsivas, sin reflexionar.

Frase del día: si alguien no tiene el valor de sacrificarse por una causa debe tener el pudor y la dignidad de callarse y no criticar a quienes se están sacrificando.