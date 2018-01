Piscis – Jueves 11 de enero 2018: Estás en un tono creativo, evita digresiones

Noticiero astrológico: Hoy jueves comienza el tránsito directo de Mercurio por el signo de Capricornio. La Luna sigue en Escorpión y el único astro retrógrado es el planetoide Ceres en tránsito por el signo de Leo.

Este jueves que la Luna está en un signo del elemento agua, muy compatible contigo que también eres de agua, pisciano, no exijas demasiado y evitarás problemas. Enfrentarás situaciones nuevas y deberás mantener la calma y ecuanimidad para no hacer o decir algo improcedente. Ganarás en el amor si canalizas de manera adecuada tus impulsos y no conviertes una pequeña tormenta en un huracán. Estarás muy pronto ocupando una posición dirigente en la cual no sólo podrás demostrar tus dones y capacidad de mando, sino también ganar dinero. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo.



Amor

Tienes de tu parte la intuición y la inteligencia típicamente piscianas para entender lo que mejor debes hacer o decir frente a cierta situación inesperada que surgirá en tu medio, y de la cual saldrás airosamente. Se avecinan días llenos de excitación, aventuras y romances que matizarán todo el ciclo previo a tu próximo ciclo de cumpleaños dentro de dos meses.

Salud

Dedícate de lleno a disfrutar las cosas positivas que tienes en la vida. De esa manera estarás limpiando tu mente, al hacerlo tu cuerpo recibirá la buena energía y tu salud mejorará en todos los sentidos. Recuerda que la vida es hoy, en estos momentos, aquí y ahora, no ayer, mañana ni pasado.

Trabajo

Se avecina un ciclo exitoso dentro de tu realidad laboral en el que tendrás la oportunidad de mejorar considerablemente tu posición y asumir nuevas responsabilidades, inclusive, mejor remuneradas.

Dinero y fortuna

Para tener éxito en tu economía mantén una buena separación entre tus asuntos financieros y tus romances, no pierdas la perspectiva y evita el coqueteo y las digresiones sentimentales cuando estás en el trabajo. No te envuelvas sentimentalmente con alguien asociado contigo pues corres el riesgo de perder dinero.



Las emociones están a flor de piel