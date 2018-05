Piscis – Jueves 10 de mayo del 2018: la Luna sigue en tu signo, premoniciones

Es el tiempo de la reconciliación con un amigo o tu pareja, si hubo disgustos, y resolver una cuestión de dinero que parecía imposible. Con Neptuno, tu regente, transitando por tu signo pisciano y creando aspectos con Venus, planeta del amor, tu personalidad se acentúa con un toque intenso, apasionado y sensual. Hay encuentros del pasado dándote vueltas a tu alrededor, algunos muy prometedores, otros no tanto. Actúa con cautela. Estás en el amanecer de un nuevo episodio sentimental que alegrará notablemente el resto del mes de mayo.

Amor La posición de la Luna te envuelve con un magnetismo peculiar que aumenta tus cualidades seductoras. Si has estado dudando sobre si debes o no declarar tu amor a quien te trae pensando noche y día, hazlo directamente y sin reservas.

Salud

No cargues tu cabeza con ideas negativas. Recuerda que la mayoría de las enfermedades comienzan en la mente. Depón los pensamientos tristes y no te dejes impresionar por ideas hipocondríacas que te hacen sentir síntomas que realmente no tienes.