Piscis – Jueves 1 de febrero 2018: no te dejes llevar por apariencias

Noticiero astrológico: comienzas el mes de febrero, mes del amor, con la Luna en tránsito a Virgo después del eclipse de ayer en Leo. Todos los planetas siguen directos excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Neptuno, tu regente, sigue directo en tu signo Piscis.

Hay una onda nebulosa a tu alrededor y no debes dejarte llevar por apariencias ni impulsos emocionales. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. Este jueves transcurrirá en medio de un tono excitante y lo imprevisible se convierte en la tónica del día. No se aprecian dificultades laborales afortunadamente, aunque podrías sentirte algo inseguro en tu empresa debido a ciertos rumores de despidos o quiebras a tu alrededor. No dejes que esas influencias te afecten el ánimo. Nunca pienses que el dinero solamente se consigue de una manera pues hay muchas oportunidades aguardando por ti.



Frase del día: voy a atreverme a vivir mis sueños, nadie tiene derecho a controlar mi vida





Amor



Debido a ciertas influencias cósmicas en tu entorno puedes actuar de una forma algo desordenada o confusa en cuestiones sentimentales complicándote la vida innecesariamente. No des crédito a una murmuración asociada con alguien que es importante para ti.



Guíate por tus sentimientos y tendrás éxito

Febrero llega con buenas noticias para el amor, descubre cómo le irá a tu signo Este mes de febrero, llamado también mes del amor marcará un ciclo importantísimo dentro del zodíaco pues ocurre el primer eclipse solar del año precisamente el día en que comienza a regir el año nuevo chino, el año del Perro de tierra, con el segundo novilunio del año 2018. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Debido a que en enero tuvimos dos Lunas llenas, o sea, Luna azul, en este febrero no habrá plenilunio y nos pasaremos el mes sin la Luna llena. Con la excepción del planetoide Ceres todos los planetas están directos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El año pasado tuvimos los dos eclipses en febrero, de Luna y de Sol pero en este año la situación es diferente. El panorama astral es muy variado, pero al mismo tiempo cargado de intensidad y pasión. La tónica en este período es el despertar y fortalecimiento de tu capacidad de sorpresa. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aries en febrero 2018

Urano sigue directo en tu signo, el planeta Marte tu regente, transita todo el mes del amor por el signo de Sagitario

Durante todo este mes de febrero tendrás a tu regente, el planeta Marte, en tránsito directo por el elemento fuego, o sea, el tuyo, en el signo de Sagitario, que es muy compatible contigo. Urano continúa en tu signo y este es el mes importantísimo del eclipse solar del día 15 en Acuario, del elemento aire, muy compatible contigo, y el mes en que comienza el año nuevo chino, el año del Perro de Tierra precisamente con la segunda Luna nueva del año 2018. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Separa las cuestiones laborales de las sentimentales y no mezcles unas con otras, cuando llegues a la casa no traigas ninguna vibración del trabajo que pueda causar problemas. Cada momento tiene su contenido, su interés su forma de vivirlo a plenitud. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Atiende esa llamada telefónica o ese mensaje importante que estarás recibiendo en estos días ya que se asocia con nuevas vías laborales que representarán nuevas oportunidades de desarrollo. Proyéctate hacia lo positivo y tendrás resultados prometedores. El dinero que te falta llegará, de eso no te quepa la menor duda, lo que ocurre es que en estos momentos tienes más gastos que entradas y hasta que no estabilices esa balanza no verás resultados concretos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro en febrero del 2018

Tu regente Venus estará entre los elementos aire y agua, tu energía tiende a dispersarse

Venus, tu regente, transitará todo el mes entre el elemento aire y agua. O sea, primero estará en Acuario, hasta el 10 cuando se desplazará a Piscis. Igualmente, este es el mes del eclipse solar del día 15 en el signo de Acuario y también el inicio del año del Perro de Tierra en el horóscopo chino. Todos los planetas estarán en tránsito directo excepto el planetoide Ceres que sigue retrógrado en el signo de Leo, o sea, en el elemento fuego. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El tono imperante es de gran intensidad. El dinero que aguardas se avecina ya que como sabes estás en medio de una onda de prosperidad, pero las cosas no llegan de la noche a la mañana sino en su momento. Todos podemos aprender de los demás y con una actitud abierta, sensible y cariñosa tendrás de tu parte el amor de ese corazón que estás anhelando tanto. Este es el mes del amor, vívelo, taurano. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Este es un período ideal para las curaciones, el restablecimiento y las operaciones en general. Bueno también si estás considerando la opción de ingresar en algún hospital para someterte a una cirugía plástica. No te compliques con situaciones que te puedan causar problemas futuros debido a endeudamientos innecesarios. Con un toque de prudencia generarás fortuna y tendrás un poco más en tus cuentas bancarias. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Géminis en febrero del 2018

Mercurio directo entre Acuario y Piscis, tu imaginación vuela, se te ocurrirán ideas geniales

En este mes del amor tu regente, el planeta Mercurio estará directo todo el tiempo en tránsito por el signo de Acuario hasta el día 18 cuando entrará al signo de Piscis. En este período ocurre el eclipse solar el día 15 cuando al mismo tiempo tengamos el novilunio de febrero que marca el inicio del Mes del Perro de tierra dentro del horóscopo chino. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El amor se presenta con un aspecto determinado e intenso, muy positivo sobre todo para los geminianos que han estado inquietos sospechando infidelidades o falta de cariño. Todo eso quedará sepultado en el olvido. Se abre una etapa nueva en la que estarás más firme y seguro de ti mismo. Si te interesa aumentar tus ingresos en esta primera mitad del año es menester que desde ahora te prepares y tomes las medidas adecuadas para aprovechar las diferentes oportunidades y opciones que surgirán. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cada cual tiende a vivir en su mundo y piensa que es la única realidad. Verás cómo entiendes mejor a tu pareja y puedes obviar, o pasar por alto, ciertas situaciones que realmente no vale la pena considerar. Este ciclo que se inicia en este momento trae consigo la renovación así que aprovéchalo porque te conviene. Deberás prestar mucha atención a las señales, coincidencias aparentes y casualidades que surjan pues tu intuición está afinada y si te guías por esas coyunturas vas a descubrir muchas cosas que representarán dinero en poco tiempo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer en el mes de febrero 2018

Un mes sin plenilunio y con planetas directos, una etapa de revelaciones y descubrimientos

Febrero, mes del amor, será de gran relevancia para ti con la Luna en tránsito desde Virgo hasta Leo, y como el mes pasado hubo dos Lunas llenas o plenilunio, la famosa superluna azul, este mes no tendremos ninguna Luna llena durante todos estos días. Habrá un eclipse de Sol el día 15 coincidiendo con el inicio del Año del Perro de tierra en el horóscopo chino. Ningún planeta está retrógrado, solamente el planetoide Ceres. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Se avecina una etapa muy íntima ya que se revoluciona tu vida sexual este período astral. Estás dando los pasos adecuados en un plano de atracción y ocurren situaciones que te ayudarán a separar los falsos amigos de los verdaderos. El impacto que recibe tu signo, canceriano, durante este mes del amor contrapesa la balanza y la inclina a tu favor, a pesar de cierto contratiempo inicial que podría desconcertarte. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ve preparando las condiciones para cambiar de casa, empleo o mudarte puesto que dentro de algunos días habrá un nuevo escenario dentro de tu vida social y laboral. Todo es posible, espera lo mejor. Vas a mejorar mucho en tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con la gripe, catarro o situaciones similares. Lo importante es que tomes medidas concretas para no recaer en algo que ya habías superado. Vas a recibir una nueva tarjeta de crédito, o un pago atrasado. Cuando lo tengas en tu poder no lo gastes enseguida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo en febrero del 2018

Primer eclipse solar del año en tu signo en este mes del amor, una revelación interior.

Este es el mes del primer eclipse solar del año, o sea, de tu regente el Sol, que ocurrirá en tu signo opuesto, el cual es Acuario, el día 15 de febrero. Coincide también con el inicio del nuevo año chino llamado el Año del Perro de tierra. El único planeta retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres en tu signo, pero todos los demás transitan directos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sentimientos inolvidables. Estás en el modo de la revolución íntima en que tus sentimientos se fortalecen y te sirven para consolidar lo que ahora tienes en tus manos. Tendrás pruebas más que suficientes del cariño de esa persona que pensabas ya no le interesabas. Estás a punto de recibir una invitación muy agradable que te colocará en un camino exitoso, de amor y triunfos. Como ves el tránsito retrógrado de Ceres en tu signo durante este mes de febrero no implica en si nada negativo sino más bien actúa como un llamado de alerta para tomar medidas y no dejarte llevar por falsas esperanzas, o sea, plantar bien los pies sobre la tierra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El carisma que emana tu personalidad garantiza una noche íntima cargada de pasión así que aprovecha al máximo este efluvio para disfrutar al máximo lo que te está regalando la vida. Es muy posible que dentro de unos días haya un viaje corto en el que te codearás con personas de negocios con las cuales habrá buenas posibilidades futuras de ganancias y de juntos iniciar proyectos que den dinero. No te cierres las puertas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Virgo en febrero del 2018

Mercurio en tu signo opuesto, sé cuidadoso con tus expresiones

Mercurio, tu regente, transitará directo durante todo el mes de febrero, entre los signos de Acuario y Piscis –en este último entrará el día 18, en el que, por cierto, es tu signo opuesto. Tendremos el primer eclipse solar del año el día 15 con el novilunio en Acuario y el inicio del año nuevo chino, el Año del Perro de tierra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Te llegan a la mente recuerdos muy gratos. Estás en el tono de la evocación, algo que debes disfrutar si se trata de elementos positivos y de evitar cuando sean tristes. Las ideas negativas no tienen por qué anidar en tu mente. Las circunstancias están ahí, muchas son inevitables, pero tú, con tu actitud, eres quien va a determinar el curso futuro que sigan los acontecimientos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Un aura atrayente te envuelve y te hará sentir muy confiado de ti mismo con deseos de sacar adelante tu vida amorosa independientemente de las situaciones que pudieron haber ocurrido en el pasado. Tú eres el dueño de tu destino, tú lo forjas diariamente y en este ciclo te sientes como si hubieras vuelto a nacer. Es tu mes de dejar atrás esas actitudes del pasado que alejan de ti la dicha y sumergirte totalmente en el presente para disfrutar la dicha a la que eres acreedor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra en febrero del 2018

Venus en tu elemento y el eclipse combinados auguran un mes cargado de emociones y sentimientos fuertes

El mes de febrero será relevante en tu mundo interior, librano, pues tu regente, Venus, en este mes del amor, estará directo todo el tiempo entre los elementos aire –que es el tuyo- y luego en agua, al entrar el Piscis el día 10. Ocurrirá el primer eclipse solar del año, el día 15 coincidiendo con el novilunio de Acuario y el inicio del año nuevo chino, el llamado Mes del Perro de tierra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Evita a esas personas que están cargadas de conflictos emocionales e inestabilidades los cuales podrían causarte problemas si te comprometes sentimentalmente con ellas. Hay quienes son excelentes como amigos, pero pésimos como parejas, establece la diferencia. Vas a percatarte de una cualidad hermosa en una persona que hasta ahora no te había llamado la atención y empiezas a notar cierta química entre ambos, una especie de atracción que resultará en algo concreto en poco tiempo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El efluvio planetario que te envuelve crea un tono de optimismo que te conducirá al éxito. El tono que adquiere ahora cierta relación te inquieta, pero luego descubres era lo mejor para los dos. Una discusión o tal vez una separación transitoria en tu vida de pareja no tiene por qué ser definitiva. Los alejamientos se solucionan y convierten en algo creativo para el amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión en el mes de febrero del 2018

Júpiter directo en tu signo todo el tiempo, eclipses y fases lunares significativas, un mes de retribuciones y logros

¿Qué sucede en el Cosmos durante este mes de febrero en relación con tu signo Escorpión? Varios eventos importantes que influirán en tu vida. Primero el eclipse solar del día 15 que marca el inicio del año nuevo chino, el Año del Perro de tierra, con el novilunio en Acuario. Asimismo, la Luna cuarto menguante en Escorpión y el tránsito de Júpiter directo por tu signo todo el tiempo. Tu regente, el planetoide Plutón continuará moviéndose por Capricornio y Marte, tu corregente, estará todo el tiempo en el elemento fuego, en el signo de Sagitario. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El tono imperante en tu signo es de concordia, de pasar por alto pequeñeces y concentrarte en lo que vale la pena obviando detalles irrelevantes que solamente confunden. Las promesas se cumplen y aquello que te parecía difuso o vago se soluciona con más rapidez de lo que pensabas. Sé prudente a la hora de hablar con quienes no sean de tu absoluta confianza porque podrías cometer indiscreciones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir ¿La regla de oro? Pensar antes de hablar y no a la inversa. Este puede ser un mes magnífico si canalizas constructivamente toda esa fuente energética que te envuelve. Aprovecha las situaciones inesperadas que se están presentando ahora para aprender de ellas y madurar sentimentalmente. Lo mejor está por suceder, si has estado alejado de quien realmente amas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sagitario en el mes de febrero del 2018

Tu regente, Júpiter directo, en un mes de eclipse y fuerza cósmica, te sentirás muy entusiasmado, lleno de energía

En febrero tu regente, el gran planeta Júpiter, el mayor del Sistema Solar seguirá directo todo el tiempo en tránsito por el signo Escorpión. Tendremos asimismo el primer eclipse solar del año, en un signo del elemento aire, o sea, en Acuario, que es muy compatible con el tuyo que eres de fuego. Se inicia el año nuevo chino, el Año del Perro de Tierra con el segundo novilunio del año también a mediados de mes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Una etapa de sonrisas. Te invade un tono alegre y muy positivo. Las parejas disfrutarán de un clima de entendimiento y pasión saturado de sonrisas y comprensión ¡lo que necesitabas para irte preparando emocionalmente para lo mejor! Ocurre una combinación explosiva en tu horóscopo y querrás hacer en un día lo que requiere más tiempo lo cual podría angustiarte. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tómalo con calma porque estos días que se avecinan en el mes de febrero recientemente comenzado serán muy movidos para ti, sobre todo en el amor ¡te asombrarás cuando tengas noticias de esa persona que pensabas ya se había alejado para siempre de tu vida sentimental! Inicias esta semana en el tono del romance y la pasión. Si no expresas lo que sientes podrías perder la oportunidad de aclarar un malentendido sentimental y sacar adelante tu relación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Capricornio en el mes de febrero del 2018

Continúa el retorno de Saturno en este mes del eclipse solar, tu capacidad de sorpresa no tendrá límites

En febrero tu regente, el planeta Saturno, sigue directo en tránsito por tu signo, recuerda que estás bajo el famoso retorno que ocurre cada 30 años y comenzó en diciembre del año pasado. Plutón, el planetoide, sigue directo en tu signo. Además, este mes del amor, tendremos el primer eclipse solar del año en el signo de Acuario, el día 15 coincidiendo con el inicio del año nuevo chino, el Mes del Perro de tierra. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Te van a ofrecer nuevas responsabilidades laborales y contarás con ingresos adicionales que te ayudarán a equilibrar tu economía, pero no exageres porque existe el peligro del derroche y querer gastar más de lo que puedes. En el amor se avecinan fines de semana excitantes, verdaderas “Lunas de miel” en las que se arregla aquello que estuvo descontrolado. Sin embargo, no te vayas a lanzar a aventuras económicas o laborales desconocidas sin asesorarte previamente muy bien, y cuida tus expresiones para no saltar como una liebre frente a una provocación. Es tu momento para disfrutar plenamente el regalo del amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los arreglos que hagas a tu propiedad, si estás considerarlo venderla, te facilitarán el negocio y lograrás tener en tus manos más rápidamente el dinero. Invierte porque al hacerlo estarás atrayendo a ti los ojos de compradores que te darán lo que estás pidiendo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario en el mes de febrero del 2018

Novilunio y eclipse solar en tu signo en tu mes de cumpleaños, una total renovación en tu vida, acuariano

¡Es tu mes, Acuario! Tendrás a Mercurio en tu signo hasta el día 18, directo, a Venus, planeta del amor, también en Acuario hasta el día 10. Ocurre el segundo novilunio del año en tu signo, el día 15, coincidiendo con el primer eclipse solar del año y el inicio del año nuevo chino, el Mes del Perro de tierra. Urano, tu regente, seguirá directo en su largo tránsito por el signo de Aries. Tu ciclo de cumpleaños terminará entre los días 18 y 19 de febrero, según el horario donde vivas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Un paso seguro en tu vida. Concretas algo que estaba medio difuso u oscuro. No te detengas frente a los inconvenientes y proponte sacar adelante tu relación contra viento y marea, aunque haya habido problemas. Tendrás ese entusiasmo adicional que necesitabas ¡Tú puedes! Pondrás punto final a las vacilaciones y dudas y te trazarás planes concretos que encauzarán tu vida por un derrotero más sólido, tanto en el amor como en otros aspectos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Te quitarás de encima preocupaciones e ideas sobre cuestiones que te estaban golpeando emocionalmente. Comprendes que la vida transcurre ahora y no tiene caso estar viviendo de algo que ya pasó, y es historia. Esta visión de tu realidad te ayudará a proyectarte en nuevas iniciativas y a lanzarte a esas aventuras que te colocarán en el centro del corazón de esa persona. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piscis en el mes de febrero del 2018

Con Mercurio y Venus en tu signo en tu ciclo de cumpleaños, directos, las perspectivas son más que prometedoras en todo, amor y comunicación

Febrero es uno de los meses más esperados por ti puesto que marca el inicio de tu ciclo de cumpleaños que en este año 2018 comenzará entre los días 18 y 19 según sea el cambio de horario en el lugar donde vivas pues es un día cúspide. Neptuno, tu regente, continuará directo en tu signo todo el tiempo. Tendrás además el regalo cósmico de Venus, planeta del amor, entrando en tu signo pisciano el día 10 y posteriormente Mercurio, planeta de las comunicaciones, que lo hará el 18. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Una etapa de amor en tu vida. Espera lo mejor y eso será lo que obtendrás. Inclusive en esos momentos en que te parezca que “el cielo se une con la tierra” porque todo se ha complicado. Si surgen algunos inconvenientes verás cómo encuentras salidas y soluciones, lo que has estado deseando tiende a cumplirse. No obstante, este domingo sé muy cuidadoso a la hora de señalar una observación a un amigo o pariente sensible pues debido al tránsito de Venus por tu signo tus palabras podrían ser mal interpretadas y causar disgusto en quienes menos quieres herir. Piensa antes de hablar y no tendrás dificultades, pisciano. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Este es el tiempo de los recuerdos y de las aventuras, de los nuevos intereses y la esperanza. Lo que habías creído imposible se manifiesta de forma real. Te espera un período de cumpleaños excelente, pero recuerda que está en tus manos la posibilidad de hacerlo cada día mejor. Los aspectos de la economía se van moviendo en un tono favorable a pesar de ciertas trabas y la mejor noticia en este ciclo que está comenzando es que muy pronto tendrás el dinero que esperas y podrás invertirlo como has planeado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Salud



Hay una vibración cósmica que acentúa las cualidades benéficas de tu signo. Goza la vida que se manifiesta en la buena salud que disfrutas y aprovecha tu tiempo libre para vivir en contacto más íntimo y revitalizador con la naturaleza.

Trabajo



Te invaden sentimientos de camaradería hacia tus compañeros de trabajo. Exprésalos y no te arrepentirás. Tu simpatía te ayudará a sentirte mucho mejor en el lugar donde te desempeñas y con tu actitud ganarás amigos y cooperación.

Dinero y fortuna



No arriesgues dinero en apuestas y si lo haces deberás tener la prudencia de retirarte a tiempo y no caer en la tentación de seguir hasta el final porque no te conviene. El azar está bien auspiciado, pero no ciento por ciento en este día.



publicidad

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un presentimiento tipo pisciano, un sueño o premonición en un sueño.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: hacer planes sin tener en la mano algo concreto.

¿Qué debo evitar?: incurrir en gastos excesivos esperando que el dinero llegue en cualquier momento.