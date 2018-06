Piscis en junio del 2018: tiempo de ilusiones, amor, fantasía

Con el fin del primer semestre del año y la energía que procede de tu regente Neptuno directo, el mes de junio se presenta en tu vida con un tono inefable, sensible y hermoso. La influencia del signo Cáncer que empieza a regir con el solsticio se hará sentir dentro de tu ser interno en un aumento de tu empatía, intuición y capacidad de entender mejor a los demás, y a ti mismo.

Salud Tu fiel adhesión a los tratamientos médicos que estás recibiendo si padeces de algún problema de salud es tu carta de triunfo en la actualidad. No descuides ninguno de ellos y verás que tu cuerpo responde como se espera de los mismos.

Trabajo

Si algo no está funcionando bien en tu trabajo lo adecuado es tratar de arreglarlo, pero si no puedes tú solo, no permitas que tu orgullo te coloque en una situación embarazosa y pide ayuda si la requieres para cumplimentar tu tarea. Será mejor.