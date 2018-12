Piscis en diciembre de 2018: brillará tu intuición en todo momento

Amor Si hubo una cuestión de malentendido sentimental, no lo tomes demasiado en serio, pisciano. No te desalientes por un revés momentáneo ya que todo tendrá solución en su momento y luego ambos se reirán al recordar el incidente. Este es el ciclo del reconocimiento de errores cometidos, por ambas partes, y de proponerte caminar junto a la otra persona en la misma dirección.

Salud

El comienzo del último mes del año debe ser también de cambios en tu estilo de vida. Si aún no te has dado tu primer baño con sales aromáticas en una buena tina hazlo este mes. Agua caliente, espumas y ¡a mimarte como debe ser! Tú, como pisciano, sueles preocuparte mucho por tu familia, lo cual es maravilloso, pero si al hacerlo te descuidas tú no les estarías ayudando ya que mientras mejor y más saludable estés, mejor están quienes se encuentran a tu lado.