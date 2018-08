Piscis en agosto de 2018: deberás cuidar más tus relaciones, prestarles más atención.

Agosto es uno de esos períodos en los que vas a descubrir sentimientos ocultos en otras personas, inclusive en el caso de quienes considerabas eran amigos y se revelan con un interés sentimental diferente que en algunos casos podría sorprenderte, pero en otros te causará agrado y te pondrá en un nuevo camino amoroso que hasta ahora no habías sospechado. Cuando llegue el período de los eclipses y tránsitos planetarios de mediados de agosto verás un cambio impactante en tu vida, pisciano.

Amor

No te dejes envolver por quienes se te acercan con comentarios negativos o ideas tendenciosas que no conducen a nada bueno. Pon orden en tus pensamientos y no vayas a romper ninguna relación basándote en comentarios o chismes pues durante este ciclo de tu regente, el planeta Neptuno, retrógrado, estas coyunturas sociales son comunes.