Piscis – Domingo 7 de enero 2018: Una asociación sentimental

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde tu signo opuesto, o sea desde Virgo, hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

La influencia del tránsito planetario de este domingo no caerá en saco roto. Una asociación con un buen amigo te será beneficiosa y te hará sentir bien. Neptuno, tu regente, está directo en tu signo Piscis y vas a recibir sorpresas de todo tipo. Será tu etapa de los compromisos estables y las situaciones en las que todo puede suceder. La Luna en tránsito hacia un signo del elemento aire acentúa una fase dinámica que atraerá a tu lado la felicidad, pero recuerda, eres tú con tu actitud quien debe propiciar el cambio que esperas.



Amor

Acaba de decirle que sí a esa persona que te interesa sentimentalmente, pero que te intimida un poco. No hay peor aventura que aquella que no se vivió. Después no te pongas a lamentarte por no haber hecho a tiempo lo que dictaba tu corazón.

Salud

Si tus problemas crónicos no han sido resueltos hasta ahora, hay buenas noticias cósmicas para ti pues a partir de estos momentos, con la buena influencia planetaria existente, atrás quedarán los malestares y dolencias del pasado.

Trabajo

Tu responsabilidad y talento de persona responsable están dando sus frutos y tus superiores tienen puestos sus ojos sobre ti. Prepárate ariano pues en pocos días estarás recibiendo una noticia largamente esperada en tu centro de trabajo.

Dinero y fortuna

Se impone un cambio, una manera diferente de ver la vida. Hay una oferta de empleo o un viaje repentino que puede ayudarte económicamente. Si te invitan a un juego de azar, o te proponen una rifa, es muy probable ganar dinero sigue tus inspiraciones piscianas.