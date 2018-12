Piscis – Domingo 30 de diciembre de 2018: regresa alguien que ha estado ausente

Salud La buena salud de tu signo en este ciclo planetario que estás viviendo se pondrá de manifiesto en este día y te permitirá recuperarte rápidamente si has estado padeciendo recientemente de algún trastorno asociado con los oídos.

Trabajo Recibirás una dosis extra de entusiasmo y aunque las cosas en tu vida laboral parezcan marchar algo mal, no te guíes por las apariencias pues solamente se trata de un contratiempo pasajero que podrás superar con tu actitud positiva.

Dinero y fortuna

No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada con probarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho, pisciano.