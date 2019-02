Piscis – Domingo 3 de febrero de 2019: un desenlace feliz en una situación difícil

A partir de ahora surgirán ciertos recuerdos que cuando llegan es mejor sepultarlos en el olvido o colocarlos en un sitio de la mente al que no se accede fácilmente y hoy puedes estar en esa onda emocional. Este es tu mes de cumpleaños, pisciano, y a medida que se acerque la fecha de inicio de tu ciclo, te irás sintiendo más completo y feliz.

Salud Canaliza y controla esas tendencias nostálgicas piscianas que a veces te causan malestares físicos. El sentido de equilibrio y mesura que tengas este será fundamental. Tu salud depende de la forma en que actúes poniendo todo en su justo sitio. Si te propasas en algo sufrirás las consecuencias, pues este no es el momento de las exageraciones sino del tono armonioso y equilibrado en todo.

Trabajo

Deberás actuar con decisión y firmeza frente a una cuestión laboral que demanda atención urgente. Quizás debas dejar un empleo que no te conviene o mover una persona de su puesto. Sigue hoy tus corazonadas, pero piensa con tu cabeza y no te empecines en algo de una manera terca, sé flexible. Este período demanda de ti mucha ecuanimidad, sobre todo no te dejes llevar por impulsos emocionales que a la postre te causan serios problemas con tus compañeros de trabajo.