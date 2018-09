Piscis – Domingo 23 de septiembre de 2018: estás alerta, todo se solucionará

Dinero y fortuna Las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro casual que te indicará lo que está sucediendo en tu entorno sentimental y que no debes dejar pasar por alto.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Piscis: creer todo lo que leas o te digan cuando te parezca poco probable y no buscar información adecuada.

¿Qué debo evitar?: revolver algo que ya pertenece al pasado.

Frase del día: si lo que estás cosechando no te gusta revisa lo que estás sembrando.