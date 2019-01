Piscis – Domingo 20 de enero de 2019: encuentros imprevistos que cambian tu destino

Estás en el tono del eclipse que te envuelve con un aura intensa. No temas iniciar un empleo nuevo, o una aventura apasionada. Es tiempo de cambios y de acción. El amor te sonríe, te envuelve un fuerte carisma sexual que inspira. En un sitio público te encuentras con alguien que te electriza.

Te están llegando muchas oportunidades por diferentes vías y el momento es de actuar con inteligencia seleccionando aquellas opciones más valiosas, que no te hagan perder tiempo y te permitan desarrollarte mejor en tu trabajo. En el amor espera pronto un encuentro feliz. Dejarás en el pasado esas historias que te han estado molestando, pisciano.

Amor Este domingo estarás reevaluando y considerando muchos aspectos de tu vida amorosa que te han estado preocupando en estos días pasados y que ahora encauzas en la dirección correcta para que en el 2019 no se repitan los mismos errores del pasado. Se están enfrentando sus energías planetarias. No te dejes dominar por esas tendencias, arruinarías este día.

Trabajo

Si tu trabajo no te gusta del todo, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te satisface básicamente si al concluir tu jornada laboral no experimentas una sensación de plenitud y satisfacción personal. Debes hacer lo que te agrada. Recuerda que uno siempre debe hacer aquello que ama y amar lo que hace, no importa que sea un trabajo humilde, todos somos necesarios.