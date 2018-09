Piscis – Domingo 2 de septiembre de 2018: escucharás las noticias que esperabas

Si mantienes un tono optimista en todo lo que realizas no tendrás motivos para sentirte mal, pisciano. Lo que has estado esperando se encuentra a tus puertas, pero debes esperar porque si aceptas un arreglo económico poco favorable para terminar un pleito legal estarías perdiendo dinero y cediendo parte de tus derechos legítimos.

Amor

Salud

Cuidado con auto recetarte, pisciano. No todas las personas necesitamos las mismas medicinas, tratamientos ni forma de vida. Cada cual es un individuo y reacciona de forma particular.

Trabajo

Dinero y fortuna



No te dejes arrastrar a situaciones de gastos excesivos por personas derrochadoras que no conocen el valor del dinero, pisciano. Ajusta tu presupuesto, no malgastes tus ahorros ni recursos. Mantén bajo el balance en tus tarjetas de crédito.