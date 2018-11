Piscis – Domingo 18 de noviembre de 2018: un desenlace inesperado en tu vida amorosa

Tu carisma pisciano está en alza durante estos días en los que te envuelve un aura que atrae el amor y te ayudará a derretir los corazones más altaneros y soberbios. No hay nada imposible para ti en el amor así que ¡adelante! No temas expresar tus sentimientos. Tienes de tu parte a la Luna y tu vida emocional está en alza.

No obstante, si algo tarda o no recibes la respuesta esperada enseguida no te agobies, recuerda que tienes ahora a tu regente, el planeta Neptuno retrógrado en tu signo y esto causa ciertas demoras en tus planes y proyectos. Sé paciente y no tendrás dificultades, más bien se resolverá lo que estaba pendiente.