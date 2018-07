Piscis – Domingo 15 de julio de 2018: no te preocupes por lo que pasó, todo fluirá

Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. El tránsito lunar en un signo afín al tuyo te ayudará mucho a tomar decisiones acertadas apoyándote en la intuición y tu sexto sentido piscianos que asociados con tu empatía fortalecen tu signo de una forma muy especial.

Amor

En estos momentos debes prepararte para vivir en el presente y no estar trayendo a colación ninguna experiencia amorosa de tu pasado pues esto causaría escenas de celos y comprometería una relación que promete mucho si sabes cultivarla.

Salud



Ten paciencia, Piscis. Saltar de un plan a otro no es conveniente particularmente si hay involucradas sustancias químicas en los mismos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado.