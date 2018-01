Piscis – Domingo 14 de enero del 2018: ¡Al fin, llega ese día tan esperado!

Noticiero astrológico: La Luna está en el signo de Sagitario moviéndose hacia Capricornio. El planetoide Ceres continúa retrógrado en tránsito por el signo de Leo, los demás planetas están directos. Escucha tu corazón.

La vibración planetaria actual te inunda con noticias de un amor ausente. Alguien querido está tratando de reunirse contigo así que anímate, escribe esa carta o haz esa llamada telefónica. Toma la iniciativa y triunfarás. Una demora involuntaria podría obligarte a permanecer más tiempo en tu centro de trabajo. Prepárate mentalmente y no te sentirás frustrado ni molesto cuando esto suceda. Si te concentras en lo que es relevante notarás que las cosas no son tan graves como te parecieron al principio.



Amor

Dentro de muy poco tiempo, pisciano, lograrás finalmente lo que tanto has estado buscando en estos días pasados. Con tu actitud tierna y dulce limarás asperezas y tendrás una relación más estable. Ahora que hay un efluvio lunar matizando tu panorama romántico tendrás gratas sorpresas en el amor.

Salud

No se baja de peso leyendo libros de dietas, ni se fortalece el cuerpo viendo a otros hacer ejercicios, tienes que tomar parte activa en todo. Estás algo disperso y eso no te conviene, si descuidas tu alimentación y no modificas tu estilo de vida tus esfuerzos no darán resultados.

Trabajo

En este ciclo de la Luna en tránsito por dos elementos son muchas las circunstancias que aparecen súbitamente. Hoy tal vez debas enfrentarte a uno de esos cambios laborales. Saldrás muy bien de cualquier suceso imprevisto si obras inteligentemente.

Dinero y fortuna

Un hecho inesperado te ayudará a revisar tu presupuesto y finanzas. Es menester que tomes buenas determinaciones, pero una vez que te hayas propuesto hacer algo no vaciles sino mantén un rumbo seguro y ganarás más dinero. Pronto empezarás a salir de tus deudas y encauzar de forma notable tu economía.