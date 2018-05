Piscis – Domingo 13 de mayo del 2018: súbitamente te das cuenta de todo

Ahora que la Luna transita por un signo de tierra muy compatible con el tuyo que eres de agua, pon a funcionar tu mente de una manera precisa, no te dejes llevar por rumores y actúa con diligencia para evitarte problemas en tu trabajo y vida sentimental. En estos próximos días tendrás la oportunidad de conocer nuevas gentes que te ayudarán en tus proyectos y te extenderán una mano de ayuda en cuestiones económicas. Hay un reencuentro con tu historial romántico, algo hermoso que te dará muchas alegrías sentimentales.

Trabajo ¿Trabajas con el público? Este domingo será un día muy bueno, pero recuerda, no te involucres demasiado en las cuestiones ajenas. Si alguien llega a tu lado de mal humor y con problemas personales no te dejes contagiar por esa onda negativa.



Dinero y fortuna

No te precipites a efectuar inversiones grandes como una casa o terreno hasta que no estés bien seguro de todas las condiciones. Es el momento de evaluar y analizar proposiciones y no lanzarte a la primera que aparezca, pero mantente alerta a una oferta muy ventajosa.