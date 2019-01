Piscis – Domingo 13 de enero de 2019: no te preocupes por lo que pasó, todo se solucionará

Recibes mucha ternura y cariño. No te esfuerces demasiado por lograr tus objetivos amorosos porque lo que está para ti llegará cuando menos lo estés esperando. pisciano. No olvides la moderación y a la hora de hablar mide tus palabras porque muchas veces te excedes y esto podría enredarte si lo que estás tratando es aclarar algo confuso en tu relación.

Amor En este domingo deberás tomar decisiones concretas. Si ya has decidido cortar por lo sano, no esperes más. Estás en lo que se llama el tiempo de las resoluciones importantes, las definiciones y las determinaciones que marcarán los primeros días del año actual 2019.



Salud

No malgastes tu dinero en productos que no conozcas guiándote por opiniones de quienes no conocen bien la medicina y están actuando como médicos sin serlo. Utiliza tu fina sensibilidad para las cuestiones de salud e higiene.