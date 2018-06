Piscis – Domingo 10 de junio del 2018: tendrás las puertas abiertas en el amor

La influencia de la Luna en el elemento tierra, afín al tuyo que es de agua, presenta interesantes aspectos para ti. Ocurre un cambio de valores y entiendes lo que antes no comprendías cabalmente. Algunos descubrirán que ya no se sienten tan atraídos hacia cierta persona y empiezan a encontrar defectos que no les agradan y enfrían sus sentimientos amorosos.