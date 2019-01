Patricia Reyes Spíndola no le ve futuro como actriz a la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio está nominada al premio Oscar a la Mejor actriz, por su interpretación de 'Cleo' en la película 'Roma' , pero este reconocimiento no le garantizaría un futuro en la actuación. Y es que según la primera actriz mexicana, Patricia Reyes Spíndola , a la oaxaqueña de 25 años le falta vocación.

En días recientes, Reyes Spíndola conversó con algunos medios de comunicación en México y cuando le preguntaron su parecer sobre Yalitza Aparicio, mencionó que " es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto... No es su vocación, no es lo que quiere".