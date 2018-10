Osmel Sousa opina sobre polémica de mujeres transgénero en Miss Universo

"Creo que los programas de belleza como Miss Universo deberían ser para mujeres nacidas de mujeres, y creo que también sería una desventaja para Ponce. Por lo tanto, debemos respetarla pero no compartir con ella", dijo Morales en una entrevista televisiva.



Lupita Jones, Miss Universo 1991, también fue cuestionada sobre el tema. La directora de Miss Universo México dijo que su cargo la obliga a acatar las reglas de la organización, "pero a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones".