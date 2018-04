Novio de Johnny, el hijo de Jenni Rivera, cuenta la desgarradora historia de su mamá muerta

"Mis padres se divorciaron", prosigue, "cuando yo tenía 5 años, y comencé a ver menos a mi madre a medida que crecía. Mi madre se quedó sin hogar alrededor de 2012 o 2013, y en 2016 fue diagnosticada con Insuficiencia cardiaca congestiva. La vi tocar fondo, pero siempre amé a mi mami. Ella tenía sus propios demonios y luchas que no pudo vencer por sí misma. Mi madre era una de las mujeres más amorosas, divertidas, vivas, pragmáticas y amorosas de este mundo. A ella no le importaba si eras una mala persona, te iba a querer y ayudarte. Mi madre era realmente un alma perdida que amaba ayudar a los demás y no podía ayudarse a sí misma. La mañana del 22 de enero, el corazón de mi madre finalmente se rindió en medio de un callejón mientras dormía. La extraño cada día y desearía haber pasado más tiempo con ella. Si conoces a alguien que esté luchando contra la depresión, la adicción o cualquier trastorno, no dudes en ofrecer ayuda".