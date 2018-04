Novia de Avicii relata el dolor que vive tras la muerte del DJ

El DJ sueco aparece en numerosas fotos y videos en el Instagram de Tereza, junto con ella y con Luka (el hijo de la modelo) con quien Tim Bergling mantenía una excelente relación. La carta dice: "Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte" .

En el mensaje, Tereza- que ha aparecido en videos de la banda Maroon 5 y también actuó en la cinta Patriot's Day con Mark Wahlberg- menciona sus planes a futuro, en los que se incluía aumentar la familia. "Siempre te dije que Luka no recordaría el tiempo que pasaban juntos porque es muy pequeño. Ahora espero que se acuerde de su vida contigo. Tendré que recordársela", destaca. "Cada vez que recuerdo algo que nunca terminamos, se me parte el corazón. Nunca acabamos el maratón de Harry Potter, no me has visto llorar tras la muerte del profesor Snape. Nunca terminé de convencerte de que nuestra hija se llamara Serafina. Nunca terminaste el tatuaje de tu brazo, en el que el la parte interna tendría un rostro que casualmente se parecía a la mía".