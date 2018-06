No tiene que serle infiel: Jennifer López dejaría a A-Rod por algo menos grave (y sabemos qué)

En el año y cuatro meses que llevan de relación, el expelotero Alex Rodríguez, A-Rod, no ha incurrido en un error que según la cantante y actriz Jennifer López haría que todo se fuese al suelo.

Rodríguez, de 42 años, ha dicho en entrevistas previas que si no quiere buscarse una pelea con Jennifer López, tiene que responder sus llamadas sin importar dónde esté. "Si ella me llama y no le respondo, olvídalo", le confesó el ahora comentarista deportivo a la conductora Ellen DeGeneres. Sin embargo, el "macho bello" se reservó otra situación de la que se cuida para evitar perderla.